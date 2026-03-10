Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren savaşın 11. gününde İran hattından dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi, savaş büyük ölçüde bitti” açıklamalarının ardından çıkan ateşkes iddialarına cevap veren İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını belirterek, "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" dedi. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ateşkes peşinde değiliz" şeklinde konuştu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılarının ardından misilleme saldırılarını sürdürüyor. ABD ile yürütülen müzakereler sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırılar, İran'ın karşılığında Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef almasıyla kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldı. Savaşın on birinci gününde İran hattından dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP'IN 'SAVAŞ BİTTİ' SÖZLERİNE ARAKÇİ'DEN JET CEVAP

Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi, savaş büyük ölçüde bitti” açıklamalarının ardından çıkan ateşkes iddialarına İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den cevap geldi. "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" diyen Arakçi, ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını söyledi.

Trumpın savaş bitiyor mesajının ardından İrandan ateşkes açıklaması: Kesinlikle peşinde değiliz

Arakçi, "Bize saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran'ın nükleer sorununu barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözmek istediklerini söylediler. Ama yine de bize saldırdılar. Amerikalılarla görüşme konusunun yeniden gündeme geleceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu. ABD-İsrail savaşının "başarısız" olduğunu kaydeden Arakçi, "A Planı başarısız oldu, şimdi diğer planları deniyorlar. Ancak bunların hepsi başarısız oluyor" dedi.

ABD ve İsrail'in aklında belirli bir hedef olmadığını ve bu nedenler yerleşim bölgelerine ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Arakçi, İran'ın enerji alt yapısına saldırarak petrol fiyatlarını hızla yükselttiklerini ifade ederek, "Bu savaş için gerçekçi bir hedefleri olduğunu düşünmüyorum. Söyledikleri ve yaptıkları arasında bir karmaşa var. Sürdürdükleri makul bir sebep göremiyorum. Baştaki hedeflerine ulaşmada başarısız oldular ve 10 gün sonunda amaçsız olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Arakçi’nin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası gündeme gelen ateşkes tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“KESİNLİKLE ATEŞKES PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Galibaf, "Kesinlikle ateşkes peşinde değiliz. Saldırgana, bir daha asla İran’a saldırmayı düşünemeyeceği şekilde karşılık verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Galibaf ayrıca, "Siyonist rejim, utanç verici varlığını ‘savaş-müzakere-ateşkes-yeniden savaş’ döngüsünü sürdürerek ayakta tutmaya ve böylece hakimiyetini pekiştirmeye çalışmaktadır. Biz bu döngüyü kıracağız" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞIN SONUNU İRAN BELİRLEYECEK”

Öte yandan, Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi, savaş büyük ölçüde bitti” açıklamalarına İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Ali Muhammed Naini’den cevap geldi. Naini, “İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Savaşın sonunu ABD değil, İran belirleyecek.” İfadelerinde bulundu.

