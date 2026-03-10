ABD-İsrail İran savaşı için kritik saatler! Savaş bitti mi? Trump'tan son buluyor sinyali
ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona erip ermeyeceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların "büyük ölçüde tamamlandığını ve savaşın yakında sona erebileceğini" söyledi. Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların “büyük ölçüde tamamlandığını ve savaşın yakında sona erebileceğini” ifade etti. Trump’ın bu sözleri, çatışmaların sona erebileceğine yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşındaki son durum dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Günlerdir devam eden çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan "son buluyor" sinyali geldi. Trump operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, İran cephesinden ise ateşkes için şartlı mesajlar geldi.
SAVAŞIN YAKINDA BİTECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ
Trump, İran ile savaşın yakında sona erebileceğini belirterek, operasyonun başlangıçta tahmin ettiği 4-5 haftalık süreden "çok daha ileride" olduğunu aktardı. Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.
Trump, İran’a son bir uyarıda bulunarak, "Atabilecekleri her şeyi attılar. Bir kurnazlık yapmaya kalkmasınlar, yoksa bu o ülkenin sonu olur" dedi.
İRAN'DAN ATEŞKES ŞARTI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması yönünde İran ile temas kurduğunu söyledi.
İran’ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Garibabadi, "Bu şartlardan biri, saldırgan eylemlerin yeniden tekrarlanmayacağından emin olunmasıdır. Saldırıya uğrayan bir ülke, bu saldırının tekrar edilmeyeceğinden emin oluncaya kadar savunma tedbirlerini sürdürür" şeklinde konuştu.
Ateşkes ihtimaline ilişkin de açıklamada bulunan Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.