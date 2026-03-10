ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona erip ermeyeceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların "büyük ölçüde tamamlandığını ve savaşın yakında sona erebileceğini" söyledi. Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların “büyük ölçüde tamamlandığını ve savaşın yakında sona erebileceğini” ifade etti. Trump’ın bu sözleri, çatışmaların sona erebileceğine yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşındaki son durum dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Günlerdir devam eden çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan "son buluyor" sinyali geldi. Trump operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, İran cephesinden ise ateşkes için şartlı mesajlar geldi.

SAVAŞIN YAKINDA BİTECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ

Trump, İran ile savaşın yakında sona erebileceğini belirterek, operasyonun başlangıçta tahmin ettiği 4-5 haftalık süreden "çok daha ileride" olduğunu aktardı. Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.

Trump, İran’a son bir uyarıda bulunarak, "Atabilecekleri her şeyi attılar. Bir kurnazlık yapmaya kalkmasınlar, yoksa bu o ülkenin sonu olur" dedi.