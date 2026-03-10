Japonya'da 5 bin 45 metrekarelik düz bir arazi üzerinde bulunan ve içerisinde 40 araçlık bir otoparkı olan 6 katlı kale için istenen ücret dikkat çekti. Özel konut veya otel olarak kullanılabilecek kale, İstanbul'da 1+1 fiyatına satışa çıktı. İşte detaylar...

Türkiye genelinde daire fiyatları bir hayli artarken, en pahalı şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul'da muhit ve evine göre fiyatlar büyük değişkenlik gösterirken, Japonya'da satışa çıkan bir mülk dikkat çekti.

JAPONYA'DA 6 KATLI KALE SATIŞTA

Japonya’nın Hokkaido bölgesine bağlı Akabira kentinde bulunan 6 katlı kale satışa çıkarıldı. Geleneksel mimariyle modern tekniklerin birleşimiyle inşa edilen kale için 47 bin sterlin isteniyor. Kalenin değeri TL cinsinden ise yaklaşık 2.7 milyon TL.

İSTANBUL'DA 1+1 FİYATI

5 bin 45 metrekarelik düz bir arazi üzerinde yer alan kale fiyatıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Kalenin fiyatıyla İstanbul'da 1+1 daire alınabiliyor.

OTEL YAPILABİLİR

Kalenin içerisinde 40 araçlık otopark alanı, 6 katın hepsine hizmet veren aktif bir asansör ve restoran alanı bulunuyor. Konum olarak popüler Furano kayak merkezine kısa bir sürüş mesafesinde bulunan kale; Sapporo şehri, tren hatları ve havalimanlarına olan ulaşım kolaylığıyla hem özel konut hem de butik otel veya etkinlik merkezi olma potansiyeli taşıyor.

ZORUNLU ONARIMLAR VE EMLAK VERGİSİ

6 katlı kalenin uygun fiyata satılmasının nedenlerinden biri de zorunlu onarımlar. Kalenin güvenli kullanılması için 37 bin sterlin değerinde bir onarım harcaması yapılması gerekiyor.

Kalenin emlak vergisi yükümlülüğü dikkat çeken miktarda. Yapının yıllık emlak vergisinin 5 bin 600 sterlin olduğu belirtiliyor.

