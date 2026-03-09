Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin ardından hakem hatalarına ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin açıklamalar yaptı. Portekizli VAR eğitmen ekibini eleştiren Adalı, telefon kayıtlarını isteyeceklerini söyledi. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un adil yönetim için yıllarca uğraştığını ancak başarılı olamadığını kaydeden Başkan Adalı, "Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var." diye konuştu. MHK Başkanı Gündoğdu'nun görevini layıkıyla yapamadığını belirten Adalı, "Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hâkim olamıyor.'' dedi.

"ALİ KOÇ 7 SENE UĞRAŞTI, İŞTE YAPAMADI"

VAR sistemindeki hatalara dikkat çeken ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'a da değinen Serdal Adalı, "Portekizli ekibin düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair cümle kuramam. VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyredersen aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim. Artık kimse Beşiktaş’tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR’da bu kadar hata olur ve bize mi olur hep!" diye konuştu.

"GÜNDOĞDU İSTİFA ETMELİ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu'nun görevini layıkıyla yapamadığını belirten Adalı, ''MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hâkim olamıyor.'' dedi.

