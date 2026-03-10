İstanbul su kesintisi listesi 10 Mart itibarıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ tarafından paylaşılan planlı bakım ve arıza duyuruları kapsamında bazı ilçelerde su kesintileri yaşanırken, suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Küçükçekmece, Tuzla, Çekmeköy, Sultangazi ve Şile'de kesinti bitiş saatleri belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan günlük su kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. Özellikle Küçükçekmece ve Tuzla başta olmak üzere bazı ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul’da yaşanan su kesintilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor. İSKİ tarafından oluşturulan su kesintisi sorgulama ekranı sayesinde ilçe, mahalle ve arıza bilgileri detaylı olarak görüntülenebiliyor.

İstanbulda (Küçükçekmece, Tuzla) sular ne zaman gelecek? 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 10 MART

Küçükçekmece su kesintisi: Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Yarımburgaz, Yenimahalle ve Yeşilova Mahallelerinde kesinti yaşanıyor. Tahmini bitiş saati 15.00 olarak açıklandı.

Sultangazi su kesintisi: Zübeyde Hanım Mahallesi, Tahmini bitiş saati: 12.00

Tuzla su kesintisi: Akfırat, Tepeören Mahallelerinde yaşanıyor. Tahmini bitiş saati 15.00 olarak açıklandı.

Çekmeköy su kesintisi: Alemdağ, Çatalmeşe Mahallesi, Tahmini bitiş saati: 14.00

Şile su kesintisi: Ahmetli, Kumbaba Mahallesi, Tahmini bitiş saati: 14.00

Haberle İlgili Daha Fazlası