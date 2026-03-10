Anayasa Mahkemesi’nde başkanvekilliği görevine yapılan yeni seçim gündeme geldi. Gerçekleştirilen Genel Kurul oylamasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen İrdan Fidan kimdir araştırılıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin sona erecek olması nedeniyle mahkemede yeni bir seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan seçildi.

İRDAN FİDAN KİMDİR?

İrfan Fidan, 15 Temmuz 1974 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Fidan, 1996 yılında hukuk eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Meslek hayatına 1997 yılında Ankara’da hakim adayı olarak başlayan İrfan Fidan, staj sürecinin ardından 1999 yılında savcı olarak görev yapmaya başladı. 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görevlendirildi.

2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanan Fidan, bu görevini 26 Temmuz 2016’ya kadar sürdürdü. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini 27 Kasım 2020 tarihine kadar sürdürdü.

İrfan Fidan, 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine, ardından 23 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021'de bu görevine başlamıştı.

Son olarak Anayasa Mahkemesi’nde gerçekleştirilen seçim sonucunda İrfan Fidan, mahkemenin başkanvekilliği görevine seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

