Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Duran, yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

CHP'li Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, seçim sürecinde belediye başkanının takdiri ve CHP’nin desteğiyle göreve geldiğini hatırlatan Duran, göreve başladığı günden bu yana iyi niyet ve sabırla Gemlik’e hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. Ancak gelinen noktada arzu ettiği ve hayal ettiği hizmet ortamının oluşmadığını üzülerek gördüğünü dile getirdi.

Gemlik’e katkı sağlamak ve halkın beklentilerine karşılık verebilmenin her zaman en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Duran, mevcut şartlarda Gemlik adına hizmet konusunda umudunun kalmadığını belirterek Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Duran, yaptığı açıklamada CHP ailesine saygı duyduğunu ve bu kararı alırken özür dilediğini de ifade etti. Mustafa Duran, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız Gemlik Belediye Meclis Üyesi olarak devam edeceğini ve her zaman olduğu gibi Gemlik halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

