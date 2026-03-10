Kilis'te iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan meyan şerbeti yoğun ilgi görüyor. Kentte meyan şerbeti ramazan ayında yok satılıyor.

Kilis'te Ramazan ayıyla birlikte meyan şerbetine ilgi arttı. Kentte yıllardır şerbetçilik yapan Selahattin İncirli, Ramazan'da artan taleple birlikte Kilis halkına hizmet verdiklerini söyledi.

"RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZLERİNDEN BİRİ"

Yaklaşık 16 yıldır şerbetçilik yaptığını belirten İncirli, "Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri meyan şerbetidir. 16 yıldır şerbetçilik yapıyorum. Benden önce de abim yaklaşık 30 yıl bu işi yaptı. Toplamda 46 yıllık bir geçmişimiz var. Her Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği meyan şerbetidir. Kilis'te oldukça meşhurdur" dedi.

"ÇAY GİBİ DEMLENEREK HAZIRLANIR"

Meyan şerbetinin yapımına da değinen İncirli, "Meyan kökü Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş bölgelerinde yetişir. Topraktan sökülen kökler bağ çubukları halinde hazırlanır, çekiçle dövülür. Ardından suda ıslatılır ve çay gibi demlenerek hazırlanır" ifadelerini kullandı.

"HER EVDE BULUNAN GÜÇLÜ BİR İÇECEKTİR"

Müşterilerden Ali Sarıbuğday ise Ramazan'da meyan şerbetinin sıkça tüketildiğini belirterek, "Ramazan ayında akşamları neredeyse her gün içiyoruz. Kilis'te yıllardır özellikle iftar sonrası her evde bulunan güçlü ve faydalı bir içecek" diye konuştu.

