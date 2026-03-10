Kaydet

İstanbul Fatih Aksaray Mahallesinde bir döviz bürosuna yüzü maskeli ve silahlı şekilde gelerek işletme sahibini tehdit eden ve ateş açan V.G. isimli şüpheli yakalandı. 10 Ocak Cumartesi günü yaşanan olayda kabine doğru ateş açtıktan sonra kaçan saldırganın alacak verecek meselesi nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyet ekiplerince Sancaktepe ilçesinde gözaltına alınan 24 yaşındaki şüphelinin çok sayıda suçtan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

