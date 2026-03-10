Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sistemin servis dışı kaldığı, ruhsat, lisans, denetim, ödeme, yolcu hakları, hava aracı ve resmi havacılık işlemlerinin duraksadığı iddialarını yalanladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan SHGM, son 4 günlük süreçte ruhsat, lisans, denetim, ödeme, yolcu hakları, hava aracı ve resmi havacılık işlemlerinin dijital olarak yürütüldüğünü, 17 bin 327 kullanıcı girişinin başarılı şekilde tamamlandığını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ‘sistem servis dışı kaldı’ iddiasını yalanladı

Yapılan yazılı açıklamada bu iddiaların kamuoyunda yanlış algı oluşturma potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve uygulamaya alınan bahse konu yeni model sayesinde geçmişte aylar sürebilen birçok işlemin, çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilebildiği vurgulandı.

“603 BİN 573 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Açıklamada şöyle denildi:

Söz konusu sistemlerde kesinti yaşandığı veya hizmetin tamamen durduğu iddia edilen son 4 günlük süreçte dahi KDM-ERP sistemi üzerinde, 17 bin 327 kullanıcı girişi başarılı bir şekilde tamamlanmış ve bu girişler neticesinde toplam 603 bin 573 işlem gerçekleştirilmiştir. Aynı süreçte, 312 adet ruhsat, lisans, onay ve benzeri havacılık işlemlerine ilişkin başvuru alınmış, 460 lisans işlemi ve 35 ruhsat işlemi tamamlanmış, ayrıca 486 yolcu şikayeti sisteme iletilerek değerlendirmeye alınmıştır.

“SİSTEMLERDE KESİLME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklama şöyle devam etti:

Aynı süreçte, KDM-ORG sistemi üzerinden 14 bin 336 kullanıcı girişi gerçekleştirilmiş ve 740 adet yeni kullanıcı kaydı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, 2 bin 169 adet eğitim/sınav başvurusu alınmış, 727 adet online ve gözetmenli online sınav yapılmış ve 2 bin 142 adet sertifika oluşturulmuştur. Bu veriler açıkça göstermektedir ki iddia edilen süre zarfında sistemlerde herhangi bir kesilme yaşanması veya sistemlerin tamamen durması söz konusu olmamış, aksine Genel Müdürlüğümüz dijital altyapısı üzerinden işlemler kesintisiz şekilde yürütülmeye devam etmiştir.

