Uzak Şehir dizisinde Meryem’i canlandıracak isim belli oldu. Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem'e Ceren Moray hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. Sezon için planlanan hikâyesi öne alındı. Ahmet Katıksız’ın yönettiği Mardin’de çekilen dizide Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. Sezon için planlanan hikâyesi öne alındı. Meryem 55. Bölüm itibariyle dizide yürek yakan hikâyesiyle yer alacak.

Hem komedi, hem de dramdaki etkili oyunculuğuyla tanınan Ceren Moray’ın her şey yolunda giderse hayat vereceği karakterin hikâyesi ise yürek sarsıcı nitelikte olacak.

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray oldu

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM GELİŞMELERİ

Sadakat, yaptığı planla Boran’ı ülkeden göndermek isterken, son anda yine vicdanına yenildi. Gitmemek için direnen Boran, Sadakat’in ayaklarına kapandı ve Sadakat’i kandırmayı başardı. Sadakat’in isteği üstüne Vurgun Boran’ın ellerini çözmek zorunda kaldı. Elleri çözülür çözülmez yerdeki silahı alan Boran, Vurgun’u başından vurarak öldürdü. SADAKAT SUÇU ÜSTLENDİ Sadakat konağa döndüğünde Cihan, Alya, Nare ve Şahin de geldi. Cihan annesine Vurgun’u Boran’ın öldürüp öldürmediğini sorarken Sadakat bunu sonuna kadar inkâr etti ve Vurgun’u kendisinin öldürdüğünü söyledi. BORAN’DAN ALYA’YA ZOR TEKLİF! Alya ile baş başa konuşan Boran, Alya’ya Deniz’in onunla kalabilmesi için zor bir şart koştu. Alya’nın Cihan’dan uzak durmasını ve Cihan’la evlenmemesini isteyen Boran’ın teklifini Alya kabul etmek zorunda kaldı.



