Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Aksaray’da yaşları 16 olan iki çocuk arasında yaşanan ‘kız’ kavgasının sonu dehşetle bitti. R.T., Mustafa Yağız Edik’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
- Olay, Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında yaşandı.
- Yaşları 16 olan R.T. ile Mustafa Yağız Edik arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- R.T., yanında getirdiği bıçakla Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçakladı.
- Mustafa Yağız Edik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Mustafa Yağız'ı bıçaklayan R.T. gözaltına alındı.
- Kavganın, iki çocuğun da aynı kıza ilgi duyması yüzünden çıktığı öğrenildi.
Aksaray’da yaşanan olay kan dondurdu. Akran zorbalığı hız kesmeden sürerken, Aksaray’da Büyük Bölcek Mahallesi’nde sabah saat 04.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.
Yaşları 16 olan R .T. ile Mustafa Yağız Edik arasında kız meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirine giren çocuklardan R.T. yanında getirdiği bıçakla, Mustafa Yağız Edik’i göğsünden bıçakladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Korkunç olay sonrasında mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Göğsünden yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
SEBEBİ: KIZ MESELESİ
Mustafa Yağız’ı bıçaklayan 16 yaşındaki R.T. gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamada kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı, 2 çocuğun da aynı kıza ilgi duyduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran olaya ilişkin inceleme başlattı.