Trump yönetimi, yeni ulusal siber güvenlik stratejisini yayınladı. Dünyada bir ilke imza atarak Amerikan özel şirketlerine "ofansif siber saldırı" yetkisi veren yeni doktrin, dijital dünyada topyekün bir taarruz dönemini başlattı. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, yeni stratejinin Türkiye dahil küresel etkilerine dikkat çekerek, "Amerikan siber güvenlik şirketleri artık bu savaşın bir parçası olacak" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın dijital dünyadaki hakimiyetini perçinleyecek yeni siber strateji belgesini imzalayarak siber operatörlere "sınırsız yetki" verdi.

Geçtiğimiz yıl kazanılan teknolojik başarıları askeri bir üstünlük ilanı olarak niteleyen Trump, Amerikan gücünün artık siber alanda da rakipsiz bir aşamaya geçtiğini duyurdu.

"TEKNOLOJİ DEVLERİ SAVAŞA DAHİL OLUYOR"

Trump’ın imzaladığı yeni Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, dünyada bir ilke imza atarak Amerikan şirketlerine "ofansif siber saldırı" yetkisi verdi.

Artık sadece ordular değil, teknoloji devleri de ABD adına dijital savaşın ön cephesinde yer alacak. Yapay zeka tabanlı siber silahların merkeze alındığı yeni doktrin, "caydırıcılık" adı altında topyekün bir dijital taarruz başlatıyor. ABD siber araçları ve operatörleri düşman unsurları şaşırtmak, tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için tam yetkiyle donatıldı.

Trump şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünyaya, dünyadaki en güçlü, en gelişmiş ve teknolojik açıdan en ileri askeri güce sahip olduğumuzu gösterdi. Bu konuda rakibimiz bile yok. Sadece ezici konvansiyonel askeri gücümüzü değil, aynı zamanda eşsiz kinetik olmayan güçlerimizi de içeriyor.

Ulusal Siber Strateji, Amerika'nın siber uzayda rakipsiz kalmasını sağlamak için önceliklerimi özetliyor. En iyi teknolojilere yatırım yapmak, dünya çapında yeniliklere devam etmek ve Amerika'nın siber yeteneklerini hem saldırı hem de savunma görevlerinde en iyi şekilde kullanmak için hükümet ve özel sektör arasında benzeri görülmemiş bir koordinasyon çağrısında bulunuyorum. Siber araçlarımız ve operatörlerimiz dünyanın en iyisidir ve bizler, düşmanlarımızı bozarak ve yönlerini şaşırtarak ve onlara güvenli bir sığınak sağlamayarak Amerika'yı savunmaları için onlara yetki veriyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın geri kalanının ancak hayal edebileceği yeteneklere sahiptir. Siber uzaydaki savaşçılarımız, Amerika'ya zarar vermek isteyenlerin en ağır ve en korkunç bedeli ödemesini sağlamak için her gün çalışıyor.

Amerikan Bağımsızlığının 250. yıldönümüne yaklaşırken, bu belgede ortaya konan strateji, Amerika'nın uzun bir süre daha dünya tarihinin en güçlü, en özgür ve en büyük ülkesi olmaya devam etmesini sağlayacaktır. Amerikan gücü nihayet siber uzayda da kendini gösterecek"

ÖZEL SEKTÖR VE ORDU ARASINDA DEV İŞ BİRLİĞİ

Strateji belgesine göre ABD, siber alanda yürütülen mücadelede özel sektörle daha güçlü bir koordinasyon kurmayı planlıyor.

"Düşman ağlarını belirlemek ve bozmak için özel sektöre yönelik yeni teşvikler devreye alındı" diyen Trump, siber savunmayı sadece askeri bir görev olmaktan çıkarıp toplu bir mücadeleye dönüştürdü.

YAPAY ZEKA İLE OFANSİF DÖNEM BAŞLADI

İran ve Venezuela operasyonlarında siber araçların ve yapay zekanın askeri bir başarı sağladığını gören Trump yönetimi, bu teknolojileri ana akım savunma doktrini haline getirdi. ChatGPT ve Palantir gibi yapay zeka devlerinin sistemleri, siber operasyonlarda "hedef belirleme" ve "saldırı hızı" konularında en büyük koz olacak. Belgeye göre, yapay zeka sadece savunma için değil, saldırgan ağların tespit edilmesi ve hacker gruplarının altyapılarının çökertilmesi için "agresif" şekilde kullanılacak.

Belgede şu ifadeler yer aldı:

"İran’ın nükleer altyapısına yönelik operasyonlar ve Nicolas Maduro’nun adalete teslim edilmesi sürecindeki siber başarılar, bu yeni teknolojilerin sahada ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Strateji belgesi, kritik altyapıların, enerji ağlarının ve finansal sistemlerin korunmasında yapay zekanın temel taş olduğunu ortaya koydu."

ŞİRKETLER "DİJİTAL ORDUYA" DÖNÜŞÜYOR

Yeni strateji belgesinin en radikal ve tartışmalı maddesi, özel şirketlerin saldırgan siber faaliyetlerde bulunmasına imkan tanıyan düzenleme oldu. Artık USCYBERCOM, NSA veya FBI’ın yanı sıra, ABD menşeli siber güvenlik ve teknoloji şirketleri de kendilerine yönelik tehditlere karşı "misliyle karşılık" verebilecek.

Beyaz Saray'ın yayınladığı doktrin belgesinde, operasyonların yol haritası şu ifadelerle belirlendi:

"Düşmanlarımız ve siber suçlular siber uzayda ailelerimizi, küçük işletmeleri, çiftçileri, sağlık sistemlerini, bankacılığı ve kritik altyapıyı hedef almaktadır. Buna karşılık Amerika siber uzaydaki çıkarlarını savunmak için harekete geçecektir. Çevrimiçi dolandırıcılık ağlarını çökertmekten, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan küresel operasyonlara destek vermeye ve uluslararası uyuşturucu teröristi Nicolas Maduro’ya karşı yürütülen operasyonlarda düşmanları etkisiz bırakmaya kadar Amerika'nın siber araçları ve operatörleri dünyanın en iyileri arasındadır ve gerektiğinde hızlı ve etkili şekilde kullanılacaktır.

Bu strateji Trump yönetiminin siber vizyonunu Amerikan halkına, Kongre’ye, endüstri ortaklarına ve dünya genelindeki müttefiklere aktarmaktadır. Aynı zamanda Amerika’ya karşı hareket edenlere de açık bir mesaj vermektedir. Siber tehditlere karşı mücadele için daha önce görülmemiş düzeyde koordinasyon, kararlılık ve siyasi irade ortaya konacaktır. Başkan Trump’ın liderliği siber uzayda yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir.

Amerika’ya yönelik siber tehditleri etkisiz hale getirmek için hızlı ve proaktif hareket edeceğiz. Tepkilerimizi yalnızca siber alanla sınırlı tutmayacağız. ABD hükümeti genelinde koordineli bir şekilde çalışarak müttefiklerimizle birlikte Amerika'nın çıkarlarını ve güvenliğini savunacağız.

Hacker ağlarını dağıtacağız, siber casusları takip edeceğiz ve yasa dışı yabancı siber saldırı şirketlerini cezalandıracağız. Yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak siber tehditleri tespit edecek, yönlendirecek ve etkisiz hale getireceğiz. Kritik altyapımızı, enerji şebekelerini, finans sistemlerini, veri merkezlerini ve iletişim ağlarını koruyacağız.

Amerikan inovasyonunu ve teknolojik üstünlüğünü korumak için yapay zeka, kuantum teknolojileri ve yeni nesil siber güvenlik çözümlerine yatırım yapacağız. Endüstri, akademi ve devlet kurumları arasında güçlü bir iş birliği kurarak Amerika'nın siber gücünü daha da ileri taşıyacağız."

SİBER SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK

ABD’nin yeni doktrini, siber saldırılara karşı verilecek tepkiyi sadece dijital dünya ile sınırlı tutmuyor. Strateji belgesinde öne çıkan kritik noktalar şunlar:

"ABD’ye yönelik her türlü siber saldırıya "tüm saldırgan araçlarla" ve en sert şekilde karşılık verilecek.

Hacker grupları ve saldırgan ağlar sadece izlenmeyecek, altyapıları aktif olarak dağıtılacak."

Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, yeni strateji belgesini şu sözlerle değerlendirdi:

ABD menşeli siber güvenlik şirketlerinin de artık ABD’nin dünya çapında yürüteceği siber saldırılara destek vermesi söz konusu. Bu meseleye özellikle odaklanmamız gerekir. Türkiye dahil dünya çapında pek çok ülkede ürünleri kullanılan ve endüstri genelinde iyi seviyelerde olan Amerikan siber güvenlik şirketleri de bu savaşlarda yer alacak. Artık ABD bütün bunları yaygınlaştırma ve geliştirme aşamasına geçti."

