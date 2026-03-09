Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında yapılacak merkezi sınav için takvim netleşmeye başladı. Sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli, hem başvuru sürecini hem de sınav tarihine kalan süreyi yakından takip ediyor. İşte 2026 LGS sürecine dair merak edilen detaylar ve güncel bilgiler…

2026 LGS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

2026 LGSye kaç gün kaldı, başvurular ne zaman? İşte MEB LGS sınav takvimi

2026 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

2026 LGS başvuru takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak yayımlanmadı. Başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntıların, MEB tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte duyurulması bekleniyor

2026 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

14 Haziran 2026 tarihinde yapılacak merkezi sınav için geri sayım sürüyor. 8 Mart 2026 tarihi itibarıyla LGS’ye yaklaşık 98 gün kaldı.

Sınava hazırlanan öğrenciler için Mart, Nisan ve Mayıs ayları son hazırlık dönemi olarak görülüyor. Bu süreçte öğrenciler genellikle deneme sınavları çözerek eksik konularını tamamlamaya ve zaman yönetimi konusunda pratik yapmaya odaklanıyor.

Uzmanlar, sınavın son aylarında öğrencilerin hem konu tekrarına hem de deneme çözmeye ağırlık vermesinin önemli olduğunu belirtiyor. Düzenli tekrar, deneme sınavlarında eksik kalan konulara ağırlık vermek bu dönemde başarıyı etkileyen önemli faktörler arasında yer almakta.

