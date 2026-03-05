Eğitim uzmanı, panikle yeni konu öğrenmeye çalışmanın verimi düşürdüğünü belirterek, bu dönemde hız, analiz ve pratik kazanımının öncelik olması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan LGS ve YKS sınavları için geri sayım hızlandı. Sınav maratonunda kritik “son 100 gün” virajına girilirken, eğitim uzmanı Levent Nayki hem öğrencilere hem de velilere önemli uyarılarda bulundu.

Levent Nayki, bu dönemin artık bir “bilgi yarışı” olmaktan çıkıp “strateji yarışı”na dönüştüğünü ifade ederek sürece dair yol haritasını paylaştı.

Nayki, panikle yeni konu öğrenmeye çalışmanın verimi düşürdüğünü belirterek, bu dönemde hız, analiz ve pratik kazanımının öncelik olması gerektiğini söyledi. Başarının temelini ise doğru analiz, düzenli deneme sınavları ve psikolojik dayanıklılık olarak özetledi.

Son üç ayda deneme sınavlarının artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Nayki, sınavın ne kadar çok simüle edilirse gerçek sınavda o kadar sakin olunacağını ifade etti. Zaman yönetiminin ancak tekrarlarla gelişebileceğini belirtti.

Velilere de uyarılarda bulunan Nayki, kıyaslama, sürekli net sorgulama ve evi sınav ortamına çevirmenin öğrenciyi olumsuz etkilediğini söyledi. “Sınav salonunda aile yoktur ama aile baskısının gölgesi vardır” sözleriyle uyarısını özetledi.

Sınavın yalnızca akademik değil, aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğuna işaret eden Nayki; uyku düzeni, beslenme ve motivasyonun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Nayki, öğrenciler için mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Son 100 gün sihirli değnekle olabilecek gelişme beklemeyin, sağlam bir sistem kurun. Planlı ilerleyen ve moralini koruyan öğrenciler hedeflerine ulaşır"

