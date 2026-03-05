Sandıklı Barbaros Ortaokulu öğrencileri, Osmanlı’nın ‘zimem geleneğini’ günümüze taşıdı. Öğrenciler harçlıklarıyla 3 bakkalın veresiye borçlarını kapatarak iyiliğin dersini verdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Barbaros Ortaokulu öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde işledikleri Osmanlı dönemindeki ‘zimem geleneğini’ uygulamak için, öğretmenleri Erdem Doğu önderliğinde harekete geçti.

Öğrenciler, okul geneline yayılarak harçlıklarından 150 bin TL bağış topladı. Öğrenciler, toplanan para ile farklı mahallelerdeki 3 bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları kapattı.

Uygulamanın gönüllülük esasına göre yapıldığını aktaran Doğu Öğretmen, şunları kaydetti:

“Bu defterler normalde imha edilir. Biz ise panoda sergilemeyi düşündük. Bunun sebebi de şu: Buradaki yazıyı gelecekte bir öğrencimiz okur, belki içinde bir fidan oluşur ve etkinliğin devamı sağlanır.

Projedeki amacımız Osmanlının bu güzel geleneğini günümüzde yaşatmaktır. Bu etkinliği yapabilmek için zengin olmaya gerek yok. Normal düzeyde olan insanlar da bir araya geldiğinde bu etkinliği yapabilirler. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.”

6. sınıf öğrencisi İsmail Gökpınar, “Projemiz herkesin kalbinde çok güzel bir iz bıraktı. Daha önce de Osmanlıdaki askıda ekmek geleneğinden yola çıkarak askıda tost projesi gerçekleştirmiştik. İyiliği anlamanın en iyi yolu onu yaşamaktır” derken 7. sınıf öğrencisi Asude Özdeniz de, “Derste zimem defteri konusunu işleyince çok etkilenmiştim. Bunu gerçeğe dönüştürünce çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

