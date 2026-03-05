Artan jeopolitik risklerle güçlenen dolar, petrolde arz sıkıntısıyla yükselen fiyatların küresel enflasyon üzerinde oluşturduğu riskle birlikte artan enflasyon riski, değerli ve endüstriyel metalleri vurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı başladıktan sonra bu hafta altının onsu 5.400 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 5,1 azaldı ve 4 bin 996,5 dolara gümüşün onsu yüzde 16,8 düşüşle 78 dolara, platinin onsu da yüzde 14,9 kayıpla 2 bin 13 dolara indi. Uzmanlar “Küresel ticarette güzergâhlar değişiyor, gemiler beklemek zorunda kalıyor. Bütün bunlar küreselticarette sadece petrol ve doğalgaz kaynaklı değil, genel ticaretin de maliyetini artırma riski taşıyor” diyor.

FED DE PAS GEÇER

Öte yandan jeopolitik risklerden kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıya sebep olacağı beklentisi, FED’i de durdurabilir nitelik taşıyor. Kuveyt Türk Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, “Petrol fiyatlarındaki artışın çekirdek enflasyona geçişkenliği ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü tetiklemesi, Fed’in faiz indirim döngüsü takvimini ötelemesine neden” tahmininde bulundu. Uzmanlar, 12 Mart’ta faiz kararı açıklayacak olan TCMB’den de erteleme bekliyor.

