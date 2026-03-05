CHP’de ihraç tartışmaları parti yönetiminin gündemine geldi. Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nın 30 eski ilçe başkanı hakkında aldığı ihraç kararının Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu’ndan dönebileceğini belirterek, “Kesinleşmiş bir ihraç yok” mesajı verdi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Davalar ve parti içi tartışmalarla konuşulmaya devam eden CHP’de son dönemde tartışma konusu olan ihraç kararları hem Parti Meclisi (PM) hem de il başkanları toplantısının da gündemindeydi.

CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda saha çalışmaları, üyelik kampanyası ve aday ofisinin faaliyetlerinin yanı sıra ihraçlar da konuşuldu.

SÜREÇ YDK’DAN DÖNEBİLİR

Edinilen bilgilere göre, toplantılarda partiye arınma çağrısı yapan 30 eski ilçe başkanının ihraç edilmesi konusuna değinen Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nın aldığı ihraç kararının Yüksek Disiplin Kurulu’ndan (YDK) dönebileceğini söyledi. Eski ilçe başkanlarının savunma yapacağını ve YDK’nın itirazları inceleyeceğini ifade eden Özel, parti kurmaylarına “Kesinleşmiş bir ihraç yok” dedi.

Bu tarz konuların partinin kamuoyunda daha çok tartışılmasına neden olduğunu vurgulayan Özel’in disiplin süreçlerinde hassas hareket edilmesini istediği iddia edildi.

YÖNTEMLERİ YANLIŞ

Toplantılarda bir diğer gündem maddesi muhalif milletvekillerinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştiriler oldu. Muhalif vekillerin sayısının çok olmadığını öne süren kurmaylar, eleştirilerin değil yönteminin yanlış olduğunu söyledi. CHP lideri Özel’in de eleştirilerin sosyal medya üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde yapılmasını doğru bulmadığını ifade ettiği öğrenildi.

CHP kaynakları, Özgür Özel’in Meclis grubunu bozmak istemeyeceğini ve vekil sayısının azalmasını istemediğini belirtti. Bu nedenle, Özel’in muhalif vekiller ile ilgili disiplin sürecine sıcak bakmadığı, partiden istifa eden Hasan Ufuk Çakır’da olduğu gibi benzer bir durum yaşanmadığı müddetçe disiplin sürecinin işletilmeyeceği görüşünde olduğu ifade edildi.

