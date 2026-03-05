ABD Başkanı Trump, İran operasyonunun dört haftada biteceğini açıklarken, savunma uzmanları Rusya Ukrayna savaşında olduğu gibi yıllarca sürebileceğini söyledi.

YEŞİM ERASLAN- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî operasyonları başta Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri olmak üzere Körfez’de hayatı zora sokarken, gözler bu savaşın hem Washington hem de Tahran tarafından ne kadar sürdürülebileceğine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump savaşın dört hafta, İran ise altı aydan uzun sürebileceğine işaret ederken, maliyeti milyarlarca doları bulan füzelerin üretimi ve taşınması, savaş şartlarının bütün bölgeye yayılma durumu bütün hesapları karıştırıyor.

Savaşın seyrini ve sürecini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, her iki tarafının da duruma bu şekilde daha fazla devam etmesinin zor olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “İran’ın ayda 100’den fazla füze üretirken ABD’nin ayda ancak 6-7 önleyici füze üretebildiğine” yönelik açıklamasına atıfta bulunan Oğuz, “Burada avantaj İran’ın elinde. İran füzeleri hem daha hızlı hem de daha uygun fiyatlı üretilebiliyor.

ABD bir taraftan kendi kullanıyor, İsrail’e veriyor diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı için Avrupa ülkelerine füze satıyor. Bir başka nokta ise İran’ın saldırdığı bütün ülkeler de savunma sistemi istiyor. İran bu noktada biraz daha şanslı görünüyor çünkü kendi ülkesinde üretim yapıyor veya lojistik beklemiyor.

Ancak önümüzdeki dönemde ABD İran’ın üretim tesislerini vurduğunda bu ülke de sıkıntı yaşamaya başlayacak. Bu savaş, İran’ın geri duruş sergilememesi durumunda Rusya Ukrayna savaşında olduğu gibi yıllarca sürebilir” dedi.

Savaşın en önemli hedefinin Tahran’ın İsrail’i rahatsız etmeyecek hâle getirilmesi, alt hedefin de rejim değişikliği olduğuna dikkati çeken Oğuz ne ABD’nin ne de İsrail’in İran’a yönelik bir kara harekatı düzenlemeyi istemediğini söyledi. Oğuz “Kara savaşı kazanabilecekleri bir savaş değil, büyük kayıplar vereceklerdir” diye konuştu.

