Van’ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 3. sınıf öğrencisini okul koridorunda darbetti. Küçük çocukların korku dolu bakışları arasında yaşanan şiddeti yine diğer öğrenciler ayırmaya çalışırken, o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde yer alan Mavi Göl İlkokulu, 3 Mart 2026 tarihinde akılalmaz bir olaya sahne oldu.

Okul bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı.

Okul basıp ilkokul öğrencisini darbeden veliye 'çocuklar' engel oldu: Skandal görüntüler!

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR AYIRDI

Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı. Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi, yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; velinin koridorda hızla yürüyerek hedef aldığı öğrenciyi darp etmeye başladığı, çevredeki diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

