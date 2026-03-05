İstanbul'un beş farklı ilçesinde korku salan "Kara Maskeliler" suç örgütünün karanlık faaliyetleri ve hiyerarşik yapısı gün yüzüne çıktı. "Karamaskeliler ve Karanın Maskelileri" isimlerini kullanan örgütün, sosyal medya üzerinden yaptıkları propagandalarla Anadolu'dan gelen gençleri tetikçi olarak kullandıkları tespit edildi.

Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen “Maskeliler” adlı suç örgütüne yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 3 kişi müşteki, 7 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. Örgüt üyelerinin, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı yurt dışı hatlar ve uygulamalar üzerinden hedeflerini arayıp tehdit ederek maddi menfaat talep ettikleri belirlendi.

UYUŞTURUCU, TEHDİT, SİLAHLI SALDIRI...

Soruşturma başlangıç aşamasının aktarıldığı iddianamede, 15 Şubat 2025 tarihinde sabah saat 07.40 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir iş yerinin kurşunlanmasında, 25 Şubat 2025 tarihinde sabaha karşı Fatih'te gerçekleşen bir tekel bayi kurşunlama olayında da Kara Maskeliler suç örgütünün yöneticisi İsa Ş.'nin isminin geçtiği belirtildi.

Anadolu'dan gelen gençleri 'tetikçi' yaptılar! 5 ilçenin kabusu 'Maskeliler' çetesinin kirli ağı deşifre oldu

İddianamede, ‘Kara Maskeliler' suç örgütünün, 'uyuşturucu ticareti, tehdit, iş yeri kurşunlama suretiyle yağma' eylemlerini yaparak kendilerine yer edinmeye çalıştıkları aktarıldı.

Suç örgütü üyelerinin geçimlerinin önemli bir kısmını soruşturma konusu; uyuşturucu ticareti ve yağma eylemleri sayesinde sağladıkları, suçtan elde ettikleri haksız kazanç ile hayat standartlarının üzerinde lüks bir hayat tarzı içerisinde oldukları, örgüt üyelerinin örgüt adına eylemler gerçekleştirdikleri vurgulandı.

"KARAMASKELİLER VE KARANIN MASKELİLERİ"

Örgütün hiyerarşik yapısı da iddianamede yer aldı. Örgüt liderliğini Murat K.'nin yaptığı, örgüt yöneticiliğini İsa Ş.'nin yaptığı belirtildi.

‘Karamaskeliler ve Karanın Maskelileri’ isimli silahlı suç örgütünün sosyal medya hesaplarından propaganda yapıp Anadolu'dan gelen gençleri örgüte tetikçi olarak aldığının tespit edildiği bilgisi verildi.

Hazırlanan iddianamede, şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinden 18 kilo 710 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilirken, 5 şüpheli örgüt üyesi sıfatıyla yer aldı.

Şüpheli şahısların fikir ve eylem birliği içerisinde "Karamaskeliler" silahlı suç örgütü adına suçları iştirak halinde birlikte işledikleri, örgütün yasa dışı finansal gelir kaynaklarının uyuşturucu madde, silah ticareti ve yağma suretiyle alınan paralar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİNE 187 YIL HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Murat K. hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak gece vaktinde yağma' ve 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 88 yıl 3 aydan 187 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Murat K. için ayrıca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tamamlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

