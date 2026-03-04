İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin İran’la gizli iletişim kurduğu iddialarını öğrenince Beyaz Saray’dan açıklama talep etti. ABD yetkilileri ise Netanyahu’yu, Trump’ın İran’la görüşmediği konusunda bilgilendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde bazı yetkililerin İran ile iletişim kurmuş olabileceği iddialarını öğrendi ve Beyaz Saray’dan açıklama talep etti.

Axios’a konuşan iki kaynak, İsrail istihbaratının hafta başında elde ettiği bilgiler doğrultusunda, İran ile Trump yönetimi arasında ateşkesi görüşmek amacıyla bir iletişim kurulmuş olabileceğine dair şüpheler oluştuğunu aktardı.

İddialara göre, Netanyahu pazartesi günü Beyaz Saray yetkililerini arayarak böyle bir görüşmenin olup olmadığını sordu. Kaynaklardan biri, “Beyaz Saray, Netanyahu’ya Trump’ın onun arkasından İranlılarla konuşmadığını söyledi” dedi.

ABD 'GÖRÜŞME YOK' DEDİ

Bir ABD’li yetkili, özel temsilci Steve Witkoff ile Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın neredeyse her gün Netanyahu, Mossad Direktörü David Barnea ve diğer İsrailli yetkililerle görüştüğünü belirterek, “İranlılarla konuşmadığımızı biliyorlar” dedi.

ARACILARI DİKKATE ALMIYOR

Başka bir ABD’li yetkili ve konuya yakın bir kaynak, İran’ın son birkaç gün içinde Körfez ülkeleri ve bölgedeki diğer ülkeler aracılığıyla Trump yönetimine mesajlar ilettiğini ancak ABD’nin bu mesajlara cevap vermediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası