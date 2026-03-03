İsrail Başbakanı Netanyahu, İran savaşına ilişkin Fox News kanalına değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Trump’ı övgü yağmuruna tutan Netanyahu, "Burada kötü adamlarla savaşıyoruz, biz iyi adamlarız. Bu insanlar kendi halklarını katlediyorlar.” şeklinde konuştu.

ABD merkezli Fox News’e konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran savaşının gerekçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’ın 47 yıldır 'Amerika’ya ölüm’ sloganları attığını söyleyen Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a iki kez suikast girişiminde bulunulduğunu belirtti.

“BİZ İYİ ADAMLARIZ”

İsrail’in ‘kötü adamlarla savaştığını’ savunan Netanyahu, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada kötü adamlarla savaşıyoruz, biz iyi adamlarız. Bu insanlar kendi halklarını öldürdü, pek çoğunu katletti ve dünya çapında bir terör ağı yaydı."

"İRAN 50 TANE KUZEY KORE EDER"

İran’ın ABD’yi yok etmeye kararlı bir rejim olduğunu savunan İsrail Başbakanı, “Kimse Kuzey Kore’yi durdurmadı ve şimdi balistik füzeleri ve nükleer savaş başlıkları var. Ama onlar ‘Amerika’ya ölüm’ demiyorlar. İran, 50 tane Kuzey Kore eder.” İfadelerinde bulundu.

ABD basınına konuşan Netanyahudan çok konuşulan açıklama: Biz iyi adamlarız

Netanyahu, İran'ın muhtemel nükleer kapasitesine karşı beklemenin riskli olduğunu savunarak, "Beklemek mi istiyorsunuz? Geleceğinizi bunu yapıp yapmayacakları üzerine mi riske atacaksınız?" sözleriyle önleyici adımların gerekliliğini vurguladı.

‘İran’ı kim yönetecek?’ sorusunu da cevaplayan Netanyahu, şu ifadelerde bulundu:

“Önce İran halkının kendi kaderini kontrol altına alması, kendi demokratik olarak seçilmiş hükümetini kurması için koşulları oluşturacağız; bu da tamamen farklı bir İran meydana getirecek."

“DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK”

Netanyahu, İran rejiminin yıkılmasının bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle "birçok barış anlaşmasının" yolunu açacağını ve "dünyayı değiştireceğini" belirtti.

“HAYALİNİ BİLE KURMADIĞIMIZ BİR ŞEY”

Netanyahu konuşmalarının devamında, "Planladıklarımızı hayata geçirirsek, barış için uygun koşullar oluşacağına inanıyorum. Bu sonsuz bir savaş değil. Aslında bu, hayalini bile kurmadığımız barış dönemini başlatacak bir şey." ifadelerinde bulundu.

