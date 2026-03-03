Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen 18. Küresel Isınma Kurultayı ve Yeşil Ekonomi Ödülleri büyük bir katılımla yapıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan YAPDER Başkanı Celal Toprak, iklim krizinin artık ertelenemez bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “İklim değişikliği, kentlerimizi, ekonomimizi ve hayat biçimlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ortak akıl, ortak sorumluluk ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.

Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası” Alan İlk Marka Olan İhlas Ambalaja yeşil ekonomi ödülü

Toplantıya COP31 ile ilgili açıklamalar damgasını vururken İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj’a ambalaj “Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası” alan ilk marka olması sebebiyle Yeşil Ekonomi Ödülü verildi.

İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına ödülü alan İhlas Gazetecilik ve İhlas Ambalaj Fabrikalar Müdür Yardımcısı İsa Akbal bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Öncelikle yoğun programı nedeniyle bugün aramızda bulunamayan Genel Müdürümüz Sayın Kadri Yeltekin’in selamlarını ve teşekkürlerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. İhlas Matbaacılık ve İhlas Ambalaj ailesi adına, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve bu özel ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz.

Bildiğiniz üzere ambalaj sektörü, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin en kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bizler, üretimin her aşamasında doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyonun en somut sonucu olarak, ambalaj sektöründe 'Karbon Ayak İzi Sertifikası' alan ilk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika, bizim için sadece bir belge değil; gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma sözümüzün bir nişanesidir.

Sayın Celal Toprak’ın da açılış konuşmasında vurguladığı gibi, iklim krizi artık ertelenemez bir noktadadır. Biz de İhlas Grubu olarak, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle çevreci yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sektörümüzde öncü olma misyonumuzu, yeşil ekonomi prensipleriyle birleştirerek ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."

Etkinliğe ev sahipliği yapan ALKO Okulları Kampüs Müdürü Murat Çeliker de “Yaşayan Okul” mottosu ile hareket ettiklerini belirterek, öğrencilere yalnızca sınıf içinde bir öğrenim sunmaktan çok hayatın içinde de olmalarını önemsediklerini söyledi.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Levent ise Kurultayın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “İklim krizi ve küresel ısınmanın gıda arz güvenliğini etkilemekte. İstanbul’un bu konudaki sürdürülebilirliğinde ani hava değişiklikleri ve kuraklık önemli bir yere sahip” dedi.

8. YEŞİL EKONOMİ ÖDÜLLERİ’Nİ ALAN İSİMLER

Sıra Ödül Alan Kişi/Kurum Görevi/Unvanı 1 Kadri Yeltekin İhlas Matbaacılık ve Ambalaj Genel Müdürü 2 Ahmet Özer İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 3 Alp Önder Özpamukçu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı 4 Bilgehan Engin Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı 5 Cihan Kuruoğlu Mata Butik Hotel Yönetim Kurulu Üyesi 6 Davut Doğan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 7 Emin Selim Akgül Mahkeme Lokantası Kurucusu 8 Enes Örer Oğuz Gıda CEO’su 9 Gökhan Türkeş Öngel Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 10 İzzettin Oral Hasan Usta Kebap Sahibi 11 Kemal Akar İMES Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mehmet Önder Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı 13 Mehmet Reis Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 14 Mustafa Kürlek Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı 15 Nevhan Gündüz ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 16 Oya Sertdemir Düşmez Red Colour Yönetim Kurulu Başkanı 17 Özay Erad TGRT Haber Editörü 18 Pelin Kıvrıkoğlu Üsküdar Belediyesi İklim Değişik

