Her yıl mart ayında başlayan gelir vergisi beyan süreci 2026 yılı için de başladı. 2025 yılına ait kira geliri, ücret ve menkul sermaye iradı elde edenler, beyannamelerini 1-31 Mart tarihleri arasında dijital ortamda tamamlayabilecek. Hazır Beyan Sistemi üzerinden sunulan önceden hazırlanmış beyannameler, mükelleflerin kontrolüne açılmış durumda.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

Mükellefler sisteme giriş yaptıktan sonra adlarına oluşturulan beyannameleri görüntüleyebilir, gelir bilgilerini kontrol edebilir ve gerekli düzeltmeleri yaparak beyanlarını tamamlayabilir.

2026 beyan döneminde özellikle kira geliri vergisi kapsamında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Konut ve iş yeri kira gelirine ilişkin istisna tutarları, sistem tarafından otomatik olarak hesaplamalara dahil ediliyor.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE GELİR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname onaylandıktan sonra tahakkuk eden gelir vergisi tutarı ekranda görüntüleniyor. Ödeme işlemi Dijital Vergi Dairesi üzerinden kredi kartı ya da banka kartıyla yapılabildiği gibi anlaşmalı bankalar aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksit ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar yatırılacak.

Birden fazla kişinin ortak olduğu taşınmazlarda her hissedar kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorunda. Aynı şekilde aile bireylerinin her biri, sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri gelir için ayrı beyanname veriyor.

BEYANNEME NASIL VERİLİR?

Elde ettiğiniz gelir türlerine ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresi üzerinden yardım bölümü vasıtasıyla kolayca öğrenebilirsiniz.

Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

