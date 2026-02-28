Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, 1-31 Mart döneminde beyannamelerini verebilecek.

Konuttan 2025’te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek. Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının “gib.gov.tr” internet adresi üzerinden “Hazır Beyan Sistemi” ile işlemlerini yapabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kira geliri vergisi kaç TL? Aylık 20 bin TL için örnek hesaplama

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek. Zorunluluğu yerine getirmeyenler cezai işlemle karşılaşabilecek. Tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksit ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar yatırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası