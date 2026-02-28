Türk Hava Yolları, uçuş esnasında ikram tercihinde bulunmayacak yolcular adına yeni bir kampanya başlattı.

THY uçuş öncesinde ikram almayacağını belirten yolcuların adına iç hat uçuşlarında Türk Kızılay’ına, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak. İç hatlardaki uçuşlar kapsamında, Türk Kızılay’ına yapılan bağışlar sosyal incelemeyle belirlenen ihtiyaç sahiplerinin günlük beslenme ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor.

Kızılay’ın 31 ilde 44 aşevi ile yürüttüğü proje kapsamında engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan bireylere günlük 40 bini aşkın öğün ulaştırılıyor. Afet dönemlerinde de aktif rol üstlenen aşevleri, 6 Şubat depremlerinde ve ramazan ayında yüz binlerce kişiye sıcak yemek desteği sağladı.

Dış Hatlar uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneği, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında özellikle hamile ve emziren anneler ile 5 yaş altı çocuklara odaklanıyor. Şiddetli açlığın görüldüğü bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kurarak malnütrisyon tedavisi uyguluyor, çocuklara tıbbi beslenme desteği ve mama sağlıyor.

