Dünyada 15 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel K-Beauty pazarının önde gelen temsilcilerinden Nacific, Türkiye pazarına giriş yaptı.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Nacific’in Türkiye yapılanması Korelle Kozmetik liderliğinde şekillenirken, Rossmann Türkiye’nin yaygın ve güçlü perakende ağıyla tüketicilerle buluştu. Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Neslihan Niğiz Ulak Türkiye’de Kore kozmetiği kategorisi hızla büyüdüğünü belirterek “Ancak firmaların çantacı mantığıyla markaları Türkiye’ye getirip online ve offline kanallarda sattığını gördük. Güçlü kurumsal yapı ve uzun vadeli marka yönetimi konusunda önemli bir boşluk olduğunu fark ettik. Korelle Kozmetik’i tam da bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla konumlandırdık. İlk etapta 25 ürünü e-Ticaret kanalları ile Rossmann’da satışa sunduk. Yıl sonuna kadar 40 ürüne ulaşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede hedefimiz ise Korelle’yi Kore güzelliğinin Türkiye’deki en etkili ve belirleyici oyuncularından biri hâline getirmek” dedi.

The Skin Factory CEO’su Jason Roh da Türkiye pazarının Nacific’in EMEA bölgesindeki büyüme stratejisinde öncelikli pazarlardan biri olduğuna dikkat çekerek “Nacific her cildin farklı olduğu ve kişiye özel bakım yaklaşımını hak ettiği inancıyla geliştirdiği formülleriyle bugün 58’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İş hacminin %80’den fazlasını global pazarlardan elde eden Nacific için Türkiye EMEA bölgesindeki en güçlü büyüme merkezlerinden biri” diye konuştu.

Rossmann Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Grup Müdürü Gülçin Uysal ise “K-Beauty kategorisi, global ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de kalıcı bir büyüme potansiyeli taşıyor. Rossmann olarak bu kategoriyi stratejik öncelik alanlarımızdan biri olarak görüyoruz ve müşterilerimize en doğru markaları güvenilir bir perakende deneyimiyle sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



