Teknoloji, sağlık ve ilaç alanında 8 şirketi bünyesinde bulunduran Antalya merkezli Lokman Group, 2025’te yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile 8 milyar lira ciroya, 8 milyon dolarlık ihracata ulaşırken, 250’den fazla kişiye istihdam sağlayan grup, 2026’da 11 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyor.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Grubun amiral gemisi Lokman Ecza Deposu, 28 bin eczaneye hizmet veriyor. Group, İngiltere ve Almanya’daki şirketleri ile sağlık turizmi alanında operasyon yürütüyor. Group, ihtisas turizm acentesi Medoper aracılığıyla her yıl 12 farklı ülkeden 500’ün üzerinde uluslararası hastayı Türkiye’ye getiriyor.

Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, diş tedavisi de kalp cerrahisi de estetik de yaptırdıklarını belirterek “Sağlık turizminin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sağlık turizmi diğer turizme göre 3 ila 10 kat aslında daha kâr marjı yüksek bir sektör. Normal turistte 800-900 dolar arasında olan kişi başı kâr marjı, sağlık turizminde 3.000 ile 10 bin dolar arasında. Hasta direkt uçmak istiyor. Direkt uçuşların olduğu yerlerde sağlık turizmi daha çok gelişiyor. İstanbul ve Antalya bu konuda ayrışıyor” dedi. 2026’yı operasyonel etkinliklerinin artacağı bir yıl olarak planladıklarını kaydeden Öz “Yeni nesil ecza depoculuğu modelimizi yaygınlaştırmayı, sağlık turizmindeki uzmanlığımızı derinleştirmeyi ve teknoloji odaklı hizmetlerimizi küresel ölçekte büyütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Lokman Group’un teknoloji markası Ledbim ise grubun tüm dijital altyapı ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılıyor. Ledbim tarafından geliştirilen çözümler arasında; eczanelere özel Dropshipping pazar yeri entegrasyon yazılımı Pazartane, B2B araç ve transfer eşleşme platformu Ördek, online psikolojik destek uygulaması Terapizone, depo yönetim sistemi Wise, IoT tabanlı ısı ve nem ölçüm cihazı Datasonik ve eczacılara özel pazar yeri girişimi FarmaB bulunuyor.

FarmaB OTC, ıtriyat, dermokozmetik, medikal ürün kategorilerinde 10 binden fazla eczacıya ulaşıyor. Lokman Group, tarım sektöründe Elara Tarım markasıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı üretim yapıyor. Şu anda Antalya’da 60, Afyon/Sandıklı’da ise 22 toplam 82 bin metrekarelik arazide böğürtlen, ahududu, çilek ve Frenk üzümü yıllık üretim hacmi 260 tona ulaşıyor. Elara Tarım üretim alanının 2026 yılında 300 dönümü aşması planlanıyor. Tane Itriyat, 25 bin ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük ıtriyat deposu olarak Lokman Group ekosisteminde yer alıyor.

