NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), 1949’dan bu yana kolektif savunma anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ittifaka katılım tarihi ve NATO’ya üye ülkeler yeniden gündemde.

Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki en büyük askeri ve siyasi ittifak olan NATO, genişleme süreci ve güvenlik politikalarıyla küresel gelişmelerde önemli rol oynamayı sürdürüyor. Türkiye’nin NATO üyeliği, kuruluş süreci ve ittifakın mevcut üye yapısı son dönemde yeniden araştırılan konular arasında yer alıyor.

TÜRKİYE NATO’YA NE ZAMAN GİRDİ?

Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951 tarihinde imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılımı 18 Şubat 1952 tarihinde kabul etti. Türkiye, Yunanistan ile birlikte aynı gün NATO’ya resmen üye oldu.

Soğuk Savaş’ın sertleştiği dönemde gerçekleşen bu üyelik, NATO’nun güney kanadının güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle ittifakın Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hattındaki güvenlik politikalarında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

NATO’YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO bugün 32 üyeden oluşuyor. İttifakın üyeleri şunlardır:

ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Türkiye, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç.

NATO, Soğuk Savaş sonrası dönemde genişleme politikası izledi. Finlandiya 2023’te, İsveç ise 2024’te ittifaka katılarak üye sayısını 32’ye çıkardı. Üyelerin büyük kısmı Avrupa’da bulunurken ABD ve Kanada Kuzey Amerika’daki üyeler olarak yer alıyor.

NATO NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington’da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kuruluşun temel amacı, üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak savunma ilkesi çerçevesinde korumaktı.

KURUCU ÜLKELER

NATO’nun 12 kurucu üyesi Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Bu ülkeler, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa güvenliğini sağlamak ve transatlantik iş birliğini kurumsallaştırmak amacıyla bir araya geldi. Zaman içinde genişleyen yapı, bugün küresel güvenlik mimarisinin en önemli aktörlerinden biri haline geldi.

