İran, ABD ve İsrail’in rejim değişikliği hamlesine girişmesi durumunda, İsrail’in nükleer programının kalbi sayılan Dimona Nükleer Reaktörü’nü doğrudan hedef alacağını duyurdu.

Bölgesel savaşın ayak sesleri giderek daha yüksek duyulurken, İran'dan İsrail ve ABD hattına çok sert bir nükleer ikaz geldi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın (İran Öğrenci Haber Ajansı) bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ve ABD’nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran'ın İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nü hedef alacağı bildirildi.

REJİMİ TEHDİT EDEN GELİŞME

Gelişmenin, ABD’nin Kürt grupları İran’a karşı silahlandırarak Tahran rejimini devirmeyi amaçladığı yönündeki iddiaların ardından yaşanması dikkat çekti.

DİMONA NÜKLEER TESİSİNİN ÖNEMİ

İsrail'in Negev Çölü'nde, Dimona şehrinin yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda yer alan ve resmi adı Negev Nükleer Araştırma Merkezi olan tesis, Dimona Nükleer Reaktörü olarak da anılıyor.

Tesisin adının, İsrail'in nükleer programının mimarlarından biri olan eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in ölümünün ardından, Shimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak değiştirildiği biliniyor. Bu tesis, İsrail'in nükleer silah programının merkezi olarak kabul ediliyor.

