Beyrut'ta üst üste patlamalar! İsrail, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldı
İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın altyapısına yönelik hedefli saldırılar başlattı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta peş peşe patlama sesleri gelmeye başladı. İsrail'in Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığı yeni bir saldırı dalgası başlattığı öğrenildi.
İsrail ordusu, havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlediği Beyrut’taki Dahiye bölgesine yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Güvenlik kaynakları: Kötü niyetli çabalarla karşı karşıyayız
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye’nin Hureyk Mahallesi’ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.
"300 METRE UZAĞA GİDİN"
Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirtmiş, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti.
İsrail ordusu, İran'a saldırılar sırasında ülkenin lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın Tahran yönetimi yanında savaşa girdiği gerekçesiyle başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenliyor.
SALDIRILARIN GEÇMİŞİ
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.