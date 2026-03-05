Güvenlik kaynakları, İran füzesinin düşürülmesini “ulusal güvenliğe yönelik tehdit” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin askerî kapasitesi ve kriz yönetimiyle her senaryoya hazır olduğu vurgulandı.

YEŞİM ERASLAN- İran tarafından atılan füzenin düşürülmesini değerlendiren güvenlik kaynakları hava sahamıza yönelik her ihlalin ulusal güvenliğimize yönelmiş bir tehdit olarak görüldüğünü vurguladı.

Kaynaklar, “Türkiye açısından mesele münferit bir füze parçası değil; sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve caydırıcılıktır. Türkiye, askerî kapasitesi, istihbarat derinliği ve kriz yönetim kabiliyetiyle her türlü senaryoya hazırlıklı. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden hiçbir girişim karşılıksız kalmaz. Türkiye’nin önceliği millî güvenliğin korunmasıdır.

Bölgemizi ateşe atma gayretlerini engelleme girişimlerimizin de temelinde kendi güvenliğimiz yatmakta. Bölgemizde huzur ve istikrarı koruma gayretlerimizden rahatsız olanların Türkiye’yi bu amacından uzaklaştırmak için kötü niyetli çabalarıyla karşı karşıyayız. Türkiye köklü bir devlet geleneğine ve güçlü bir orduya sahip. Saldırılara boyun eğmez, hadsizliğe asla prim vermez. Milletimiz, devletimize ve ordumuza güvenmeli” dedi.

