Bursa
KGYS kameralarından kaçamadılar! İnegöl'de kural tanımayanlara ceza yağdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler bir bir tespit edildi. Kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere idari para cezası uygulanırken Bursa İl Jandarma Komutanlığı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
