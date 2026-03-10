2026 yılında yürürlüğe giren yeni Karayolları Trafik Kanunu ile alkollü araç kullanımına ilişkin yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren 7574 sayılı düzenleme, sadece para cezası ile sınırlı kalmayıp, ehliyetin uzun süreli alınması ve hatta bazı durumlarda tamamen iptali gibi ciddi yaptırımları da kapsayacak. Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar oldu merak edilirken 2026 trafik cezalarına ilişkin detaylar netleşti.

2026 yılı itibarıyla alkollü araç kullanımıyla ilgili düzenlemeler birçok sürücünün gündemine yerleşti. Peki, alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar oldu ve hangi durumlarda ehliyet iptal ediliyor? İşte 2026 yılı güncel alkol cezaları ve uygulama detayları...

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR OLDU?

Alkol sınırını aşan sürücülere uygulanan idari para cezasları kademeli olarak yükseliyor. İlk kez alkollü yakalanan sürücüler için ceza 25.000 TL, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 18.750 TL’ye düşüyor. İkinci kez ihlal eden sürücüler 50.000 TL ceza öderken, üçüncü ve sonraki ihlallerde para cezası 150.000 TL’ye kadar çıkıyor.



ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA PROMİL SINIRI

Yeni düzenlemeye göre özel araç kullanıcıları için yasal alkol limiti 0.50 promil olarak belirlendi. Ticari araç sürücüleri ve stajyer sürücülerde bu sınır 0.20 promil olarak uygulanıyor.

Stajyer sürücüler ise promil sınırı aşarsa ehliyetleri doğrudan iptal ediliyor. Motosiklet kullanıcıları için de yasal limit 0.50 promil olarak belirlendi.



ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA EHLİYETE EL KOYMA SÜRELERİ

Para cezasına ek olarak ehliyete el koyma süreleri de artırıldı. İlk ihlal durumunda ehliyet 6 ay süreyle alınırken, ikinci kez ihlal eden sürücüler 2 yıl süreyle ehliyetlerinden uzak kalacak. Ayrıca psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

Üçüncü ihlalde ehliyet 5 yıl süreyle alınırken, 5 yıl içinde üç kez alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilebilecek. Ehliyeti iptal edilen sürücüler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için sürücü kurslarına katılıp sınavları geçmek zorunda olacak.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEME CEZASI NE KADAR OLACAK?

Yeni kanunda alkol ölçümünün reddedilmesi de cezaya tabi olacak. Polis tarafından alkol ölçümü talebine uymayan süğrücülere, alkollü olup olmadıkları dikkate alınmaksızın 150.000 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak. Geçici olarak alınan ehliyetlerin geri verilmesi için tüm idari cezaların ödenmiş olması gerekecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAMLARA HAPİS CEZASI VAR MI?

Promil seviyesi 1.00’ı aşan sürücüler, herhangi bir kaza yapmasalar dahi “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli takibe tabi tuttuluyor. Bu durumda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

