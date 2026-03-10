Sağlık Bakanlığının anketine katılan kullanıcıların neredeyse yarısı arkadaşlarından etkilendiğini söyledi.

ESMA ALTIN- Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan araştırmaya göre, sigaraya başlamada en etkili faktörün sosyal çevre olduğu ortaya çıktı. Bakanlığın “Sigara Bırakma Kararını Etkileyen Faktörler Araştırması” kapsamında daha önce ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’ndan hizmet almış 1.156 kişiyle görüşme yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 28,84’ü sigaraya başlamada en etkili sebebin sosyal çevre, aile ve arkadaş etkisi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 22,26’sı ise arkadaşları sigara içerken merak ederek denediğini ifade etti. Sigara bırakma kararını etkileyen motivasyonlar incelendiğinde ise yüzde 10,81 ile daha sağlıklı ve kaliteli hayat hedefi ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 9,9 ile çocuklara ve çevreye olumsuz örnek olmamak düşüncesi izledi.

Öte yandan bakanlık, vatandaşların temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla Türkiye genelinde 81 şehirde 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla farklı şehirlerden ekiplerin görev aldığı çapraz denetim modeli uygulanıyor. Bu doğrultuda 2025 yılında toplam 1 milyon 26 bin 109 çapraz denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yürütülen “Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir” kampanyası kapsamında 209 bin 222 tütün kullanıcısına ulaşıldı. 188 bin 300 kişi sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilirken, 20 bin 922 kişiye ALO 171 üzerinden kişiye özel destek sağlandı. Kampanya döneminde sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 arttığı bildirildi.



