“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ilk duruşması başladı. Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonuna geldiğinde kürsüye yürüdü ve selamlama konuşması yapmak istedi. İsteği kabul edilmeyince mahkemede gerginlik çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart 2025’te başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilk duruşma Silivri’de başladı.

Görevden alınan Ekrem İmamoğlu ile 107’si tutuklu, 5’i “müşteki sanık” olmak üzere 402 kişi hâkim karşısına çıktı.

İlk duruşma öncesi Silivri’de yapılan büyük duruşma salonunun tamamlanması hedefleniyordu ancak yetişmedi. Bu nedenle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmayı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının görüldüğü 1 no.lu büyük duruşma salonunda gerçekleştirdi.

HAFTADA 4 GÜN DURUŞMA

Duruşma başlamadan önce mahkeme heyeti başkanı, ilk celse tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlayacaklarını belirterek, nisana kadar haftada 4 gün duruşma yapılacağını söyledi.

İkinci celse ise tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına geçileceğini aktaran mahkeme başkanı “Salon kapasitemiz malum, zorluklar var. Ekrem İmamoğlu’nun en son savunmasını almayı planladık” ifadelerini kullandı.

Bu esnada söz alan İmamoğlu’nun avukatı, müvekkilinin arkadaşlarına 3-4 paragraflık selamlama konuşması yapmak istediğini söyledi.

‘SALONU BOŞALT’ TALİMATI

Mahkeme başkanı da böyle bir usul olmadığını kaydederek “Diğer yargılamalarda böyle bir selamlama mı oluyor? Şu anda söz alamazsınız. Kafana göre kalkıp kürsüye gelip söz isteyemezsin” diye konuştu. İmamoğlu’nun “Söz almak istiyorum” demesi üzerine başkan “Alamazsın. Mikrofonu kapatalım” dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu kürsüye gelerek, mikrofonsuz şekilde “Söz almak istiyorum” diye bağırdı. Başkan da İmamoğlu’nu bu şekilde devam edemeyeceği konusunda uyardı. Seyirciler ve avukatlar da bu duruma tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu “Ekranın arkasına saklanmanıza gerek yok” sözleri üzerine mahkeme başkanı “Ekranın arkasında saklanmıyorum. Yerinize geçin” çıkışında bulundu.

Mahkeme, sanık İmamoğlu’nun kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye geldiğini, defaatle uyarıldığını ancak konuşmaya devam ettiğini, uyarılmasına rağmen yerine geçmediğini belirterek, duruşma düzenini bozan davranışlarını sürdürmesi hâlinde salondan çıkarılacağı konusunda İmamoğlu’nu uyardı.

İzleyicilerin tepkilerini sürdürmesi üzerine başkan, jandarmaya salonu boşaltma talimatı vererek, yerinden ayrıldı.

Heyetin salondan çıkmasının ardından duruşmaya ara verdi. Ortak bir yol bulunmasının ardından İBB davası yaşanan gerginliğin ardından yeniden başladı.

Bu arada dosyanın tutuksuz sanığı Aziz İhsan Aktaş da duruşmayı takip edenler arasındaydı. İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, reddihâkim talebinde bulunduğu duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, partililer, sanıkların aileleri, yabancı basın mensupları ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN KALDIĞI HÜCRENİN MAKETİ YAPILDI!

Silivri Cezaevi yakınında CHP tarafından kurulan Dayanışma Evi’nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücreyle aynı ölçülerde bir hücre maketi yapıldı. Hücre düzenlemesinde Mustafa Kemal Atatürk posteri, küçük bir televizyon, masa ve sandalye ile bir yatak bulunuyor. Ziyaretçiler, oluşturulan hücredeki eşyaları inceleyerek fotoğraf da çekebiliyor. Sosyal medyada ‘cezaevi hücresinin örneği’ alay konusu oldu.

EYLEMLER 31 MART'A KADAR BÖLGEDE YASAK

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemler 31 Mart’a kadar yasaklandı.

