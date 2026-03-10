Türkiye, enerjiden savunmaya yüksek teknoloji üretiminde kritik rol oynayan stratejik mineraller için yeni kaynak arayışını hızlandırdı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eskişehir Beylikova başta olmak üzere Isparta, Burdur, Sivas, Kayseri, Malatya, Bursa ve Çanakkale’de bulunan ruhsat sahalarında da nadir toprak elementlerine yönelik saha etütleri ve sondaj çalışmaları yürütülüyor. Sivas’ın Gemerek ve Kayseri’nin Özvatan ilçelerinde sondaj çalışmaları yapılırken, Biga Yarımadası’nı kapsayan Bursa ve Çanakkale’de de alkali magmatik kayaçlara bağlı nadir toprak elementi oluşumlarına yönelik araştırmalar sürdürülüyor. Bu araştırmalarla yeni nadir toprak elementleri varlığı ve ekonomik potansiyelinin belirlenmesi hedefleniyor.

694 MİLYON TONLUK POTANSİYEL

Türkiye’de nadir toprak elementleri açısından bilinen en önemli saha Eskişehir Beylikova’da bulunuyor. Burada yürütülen arama faaliyetleri kapsamında 310 lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapılırken, sahadan alınan 59 binden fazla numune analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, nadir toprak elementleri, barit, florit ve toryumdan oluşan 694 milyon tonluk potansiyeli ortaya koydu. MTA, bu sahadan çıkarılacak kompleks cevherden sereyum, lantan, neodimyum gibi hafif nadir toprak elementlerini ayrıştırmaya yönelik çözücü yöntemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ATIKTAN MİNERAL ÜRETİMİ

Beylikova sahasındaki cevherin işlenmesi için Eti Maden bünyesinde yıllık 1.200 ton kapasiteli pilot tesis 2023 yılında devreye alındı. Kırma, öğütme, seperasyon, kavurma, liç ve çöktürme ünitelerinde Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Pilot tesis çalışmalarının ardından Beylikova’da kurulması planlanan endüstriyel tesiste yıllık 570 bin ton cevherin işlenmesi hedefleniyor. Endüstriyel tesisin projelendirme çalışmalarının bu yıl tamamlanması, tesis inşaatına ise 2027 yılında başlanması planlanıyor. MTA ayrıca sanayi atıklarından stratejik minerallerin geri kazanımına yönelik projeler de yürütüyor. Hurda katalitik konvertörlerden nadir toprak elementlerinin elde edilmesine yönelik laboratuvar çalışmaları kapsamında numuneler kimyasal analizlere tabi tutuluyor ve farklı ayrıştırma yöntemleri test ediliyor.



