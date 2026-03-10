Konya Ovasında bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle obruk oluşumu tehlikesi devam ediyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, “2025 yılında değerlendirdiğimizde 20’ye yakın obruk oluştuğu tespit edildi. Karapınar yöresi, en fazla obruk oluşan yer. Bunun yanı sıra çevre ilçelerde Çumra, Karatay’da da obruk oluşumlarını gözlemledik. Bu ne yazık ki litolojik olarak bu bölgeler çok yatkın bölgeler ve ilerleyen dönemlerde de obruk oluşumları bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

Konya Kapalı Havzasında şu anda 650 civarında obruk bulunduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu: “Yağışlı dönem sonları ve kurak dönem sonlarında obruk oluşumları hız kazanıyor. Yani nisan ile mayıs aylarında, ağustos ile eylül aylarında obruk oluşumlarında daha çok oluşum gözlemliyoruz.”



