Dağcılar, Hakkâri’deki dağların yüksek kesimlerinde dağ kayağı yaparak bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Rehber İskender kahraman da Hakkâri’deki dağların kayak için çok uygun olduğunu söyledi.

Hakkâri’de kent merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cilo Dağları, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkâri’de en çok tercih ettiği rotalardan biri hâline geldi.

Çekya ve İsviçre’den Hakkâri’ye gelen 16 dağcı, Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk’un yer aldığı Cilo Dağları ile kentteki diğer dağlarda kayak yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Kente gelen İsviçre’den 10, Çekya’dan ise 6 kişilik grup, dağ kayağı rehberi İskender Kahraman eşliğinde Cilo Dağları’nın yüksek kesimlerinde 8 gün boyunca kayak yaptı.

Son zamanlarda etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ve parkurların uygunluğu, dağcılara unutulmaz anlar yaşattı. Çek dağcı Michael Vysuil, “Hakkâri’nin doğasına hayran kaldık. Biz profesyonel dağ kayakçılarıyız ve kondisyonumuz çok iyi. Kaldığımız otel çok iyi, yemekler ise eşsiz ve lezzetli. İnsanlar da çok cana yakın, samimi ve iyi niyetli. Doğaseverler ve kayakçılar mutlaka gelmeli” dedi.

Dağ kayağı rehberi İskender Kahraman ise “Bölgemizin tanıtımını yaparak buraya yabancı sporcular getirmeye çalıştık. Önce tek tük ziyaretçi olurken artık gruplar hâlinde gelmeye başladılar. Dağ kayağı dünyada popüler bir spor. Hakkâri’deki dağlar da bu iş için çok uygun. Etkinliklerimiz nisan sonuna kadar devam edecek” ifadesini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası