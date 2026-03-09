Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, telefonda görüştü. Pezeşkiyan, İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı yaptığı iddialarının aydınlatılması için iki ülkenin ortak inceleme ekibi kurabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

"ORTAK İNCELEME EKİBİ KURULABİLİR"

Pezeşkiyan, görüşmede İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların netliğe kavuşması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini ifade etti.

İSRAİL VE ABD'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını öne sürdü. Pezeşkiyan, bu ülkelere bağlı bazı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

