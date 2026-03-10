Hizbullah, Lübnan'ın iddia edildiği gibi savaş ile barış arasında bir seçim yapmadığını, İsrail'in dayattığı şartlara teslim olmadıklarını kaydetti. Hizbullah'ın ateşkese bağlı kaldığını söyleyen Meclis Grup Başkanı Raad, "İsrail bir gün bile anlaşmaya uymadı. Direnişin ateşkese bağlılığını cinayet, ihanet ve yıkım için kullandılar" dedi.

Hizbullah Meclis Grubu Başkanı Muhammed Raad, El-Menar televizyonunda yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri ve Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın seyrini değerlendirdi.

Lübnan'daki mevcut duruma değinen Raad, "Lübnan bugün iddia edildiği gibi savaş ile barış arasında bir seçim yapmıyor. Aksine savaş ile düşmanın (İsrail) hükümete dayatmak istediği aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapıyor." dedi.

"ONURU KORUMANIN TEK YOLU"

Raad, İsrail'e karşı direnişin "onuru korumanın tek yolu" olduğunu ve Hizbullah'ın ateşkes sürecine bağlı kaldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl 5 ay boyunca direniş (Hizbullah), düşmana karşı ateşkese tam olarak bağlı kaldı. Fakat, işgalciler (İsrail) bir gün bile anlaşmaya uymadı. Direnişin ateşkese bağlılığını cinayet, ihanet ve yıkım için kullandılar. Lübnan hükümeti, düşmanın ihlallerine karşı harekete geçmedi ve İsraillilere baskı yapmak için sahip olduğunu iddia ettiği uluslararası dostlukları kullanmadı."

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikasta uğramasına ilişkin Raad, "Hamaney'in hedef alınmasına karşılık olarak direnişin fırlattığı füzeler, Lübnanlı direnişçilerin ve halkının düşmanın küstahlığına ve aşırılığına karşı sabrının tükendiğine dair bir mesajdı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası