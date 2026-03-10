Türkiye, Almanya’ya 1 milyar 662,3 milyon dolarlık ihracatla bütün zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Almanya’ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 yükselirken; Birleşik Krallık’a 1 milyar 115,4 milyon dolarlık, İtalya’ya 1 milyar 12,3 milyon dolarlık, ABD’ye 994,7 milyon dolarlık, Fransa’ya ise 861,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye’nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 64,9 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında Almanya’ya en fazla ihracatı 543,98 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaptı. Bu sektörü 198,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 130,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 116,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 100,2 milyon dolarla elektronik ve elektronik sektörü izledi. Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya’ya 75 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleştirdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası