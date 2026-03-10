İsrail, İran’ın kalbindeki füze ve İHA tesislerini vurduğunu duyurdu. İran’ın misilleme cevabı ise bölgeyi yangın yerine çevirdi. Bahreyn’de sivil binalar vuruldu, Erbil’de konsolosluk yakınına İHA enkazları düştü.

Ortadoğu’da tansiyon, İsrail’in İran’daki stratejik askeri noktaları vurması ve İran’ın bölge genelindeki misillemeleriyle en üst seviyeye tırmandı.

İsrail ordusu; Tahran, İsfahan ve Şiraz’daki füze üretim tesisleri, İHA üsleri ve karargahlara çok sayıda savaş uçağıyla eş zamanlı operasyon düzenlediğini duyurdu.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

Öte yandan İsrail’in saldırılarına karşı misilleme başlatan İran’ın, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef aldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama’da sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

BAE'DE KONSOLOSLUK HEDEF ALINDI

Bölgedeki gerilim Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde de hissediliyor. IKBY Anti Terör Birimi, Erbil’de koalisyon güçlerinin 3 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu. İHA'lardan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu'nun yakınlarına düştü.

BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yayımladığı açıklamada, "Başkonsolosluğun hedef alınmasını şiddetle kınadığını" belirtti.

Öte yandan Erbil Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, binanın Erbil Uluslararası Havalimanı'na yakın olduğunu, hava savunma sistemlerinin İHA saldırılarını bertaraf ederken patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Patlamalar sonucu iki personel aracının hasar gördüğü ve idari binadaki 2 odanın çatılarının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, çalışanlarımızı geçici olarak başka bir yere taşıyacağız." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Havaalanı'na 8 Mart'ta yapılan dron saldırısında 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 görevlinin de yaralandığını açıklamıştı.

