İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkelerin Hürmüz Boğazı’ndan serbestçe geçebileceğini açıkladı. Bölgedeki enerji sevkiyatı, ülkelerin diplomatik tercihlerine göre şekillenecek.

Orta Doğu'da ABD- İsrail ve İran arasındaki askeri gerilim küresel enerji koridorlarını tehdit ederken, stratejik petrol sahalarına düzenlenen İHA saldırıları arz güvenliği endişelerini zirveye taşıdı. Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılma riskiyle sarsılan piyasalarda, Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 119,5 dolara ulaşarak son 18 yılın rekorunu kırdı.

Piyasalardaki dalgalanma sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama geldi.

TAM YETKİ VE ÖZGÜRLÜK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI MI?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'ta, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü.

