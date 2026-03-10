ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İran donanması yok edildi. Liderleri dahil her şeyi bitti. İran Orta Doğu'yu ele geçirecekti. Önemli hedefleri sonraya sakladık. Çok çok daha sert şekilde vurulacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir süren gerilim ve askeri operasyonların ardından düzenlediği basın toplantısında, İran'a operasyonların süreceğini ve çok sert şekilde vuracaklarını söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Saldırmasaydık İran saldıracaktı. İran'da 5 bin hedefi vurduk. Granitin altına silah tesisi inşa etmek için başladır.

Hızlı bir şekilde balistik füzeleri de inşa etmeye çalıştılar. Vatanımızı tehdit etmek için yaptılar. Önemli hedefleri sonraya sakladık.

Aptalca bir şey yaptılar komşularına saldırdılar. Komşular artık bizim tarafımıza geldiler.

Çok çok daha sert şekilde vurulacaklar. Hürmüz Boğazı artık güvenli olacak.

Petrol tahminimden az yükseldi. Petrol ve doğal gaz fiyatları ABD'liler için düşecek.

Net bir şekilde kazanıyoruz. Biz onları vurmasaydık Orta Doğu'yu alacaklardı. Binlerce füzeleri vardı, çoğu yok edildi. Bu füzeler Orta Doğu ülkelerine yönelmişti. Bunu biz iyi bir zamanlamayla durdurduk. Yakın zamanda da bitecek.

Yeniden başlarlarsa daha sert vurulacaklar.

Yakın zamanda savaş bitecek. Ellerindeki her şey bitti, liderleri de dahil.

BU bir başlangıç da diyebilirsiniz: Yeni bir ülkeyi inşa etmenin başlangıcı. Bu savaş 3 günde sona erdi.

Önce İsrail vurdu sonra biz bombaladık.

(Mücteba Hamaney) Hayal kırıklığına uğradım. Aynı şeyi yaşayacak ülke.

Bir sonraki gün yeni bir nükleer silah üretmedikleri gün kazandım diyeceğim.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası