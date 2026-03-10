Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'deki Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Oyunu eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, 10 kişilik rakiplerine karşı son bölümde orta sahayı geçemediklerini söyleyerek öz eleştiri yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"SON BÖLÜMÜNDE 10 KİŞİYE KARŞI ORTA SAHAYI GEÇEMEDİK"

Oyunu eleştiren Fatih Tekke, "Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehimize dönen bir oyun. 10 kişiyken 2 fırsat yakaladılar zora soktular. Eksikler devam ediyor, ne yaptıysak çözüm bulamıyoruz. 10 kişi Trabzonspor'a oynamak kolay değil. Güzel anlarda goller bulduk. 3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ve kontrolsüzlük arasında dengesizlik yaşadık. Çok basit kayıplarla rakibimiz canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Oyuncularıma da söyledim bunu içerde. Rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok. Penaltı, kırmızı nasıl onlara olduysa bize de olabilirdi. Galip gelmek çok değerli." diye konuştu.

"MAÇ ZOR GEÇTİ AMA KIRMIZI KARTLA LEHİMİZE OLDU"

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek galibiyetin önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik, her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0'dan sonra bıraktık gibi durum oldu, bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Sadece topa sahip olmak değil, gittiğinizde atak hücum yapacaksınız. Galibiyet en değerlisiydi, yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Futbolcularının sağlık durumlarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Batagov'a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var." dedi.

"ONLAR DA ÇOK KRİTİK DURUMDALAR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Rakibimizin Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynaması kolay değildi. İlk yarının sonunda bulduğumuz iki gol ile ikinci yarının başında bulduğumuz üçüncü gol ve ondan sonraki oyunumuz doğruydu. Oyunun kontrolünü tutalım derken, çok basit hatalardan fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü. Kayserispor’u tebrik ederim. Onlar da çok kritik durumdalar ve böyle maçlarda 10 kişi oynamak tabi ki zor. Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık, mutluyuz. Sakatlarımız vardı. Bugün oyunun bazı bölümleri için çok olumlu konuşamayacağım. Genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmekti, bunu başardık" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası