Dişlerinizi fırçalasınız, gargara kullansınız ama ağız kokusu devam ediyorsa suçlu bademcik taşları olabilir. Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Murat Topdağ, şikâyeti olanların mutlaka uzmana başvurması gerektiğini söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Çoğu kişi ağız kokusunun yalnızca diş ve diş eti problemlerinden kaynaklandığını düşünse de bazı durumlarda bu problemin sebebinin bademciklerde oluşan “bademcik taşları” olabileceğini söyleyen kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Topdağ, “Bademcik taşlarının en belirgin belirtisi ağız kokusudur.

Diş fırçalama, ağız gargarası kullanımı ve ağız hijyenine dikkat edilmesine rağmen devam eden ağız kokularında bademcik taşları önemli bir sebep olabilir.

Bu durum bazen kişi tarafından fark edilmeyebilir. Bu yüzden ağız kokusu şikâyeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması önerilmektedir” dedi

