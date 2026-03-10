Yargı süreçlerini hızlandırıp rüşvet ve suistimal iddialarını önlemek için bilirkişilik sistemi değişiyor. Raporlara süre sınırı geliyor, gerçeğe aykırı rapor yazana ağır yaptırım uygulanacak.

YÜCEL KAYAOĞLU- Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ‘tanıdık bilirkişiler’, ‘rüşvet karşılığı rapor düzenlenmesi’ veya nüfuz ticareti ile bilirkişi raporu alındığına yönelik iddialar ve davaların uzamasına neden olan rapor süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni adımlar atılacak.

Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda bilirkişiler ile ilgili iddia ve tartışmalar Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Meclis Adalet Komisyonu üyeleri ile yaptığı görüşmede de gündeme geldi. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, son dönemde hâkimlerin neredeyse önlerine gelen bütün dosyaları bilirkişiye göndermeye başladığını belirterek, “Keyfî uygulama yaygınlaşıyor. İnisiyatifinde olan konularda bile hâkimler bu hakkı kullanıyor. Teknik uzmanlık, maddi hesap ve kusur gibi durumlar dışında bilirkişiye gerek olmaması gerekir.

Dosyaların bilirkişiye gitmesi dava sürecini en az 6 ay uzatıyor ve suistimale açık durumlar ortaya çıkıyor. Bilirkişilere rüşvet verildiği, ayrıca dosyaların belli bilirkişilere gönderilerek bunlara para kazandırıldığı iddiaları var” dedi.

Komisyon üyelerinin görüşmesinde kamuoyundaki iddialara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bakan Gürlek de bilirkişilik sisteminin yeniden ele alınması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Yapılan değerlendirmelerde hâkimlerin, teknik rapor gerektirmeyen dosyalarda kendi mütalaalarını vermeleri konusunda uyarılacağı ve hangi dosya türlerinin bilirkişiye gideceğinin netleştirileceği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı’nın faaliyet raporunda da bilirkişilikten kaynaklanan sorunların giderilmesi için düzenleme yapılacağı ve idari tedbirler alınacağı belirtildi.

Raporda, bilirkişilerin denetimi ve performansının ölçülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik yönetmelik çıkarılacağı da hatırlatıldı. Bu kapsamda bilirkişilerin raporlarını hazırlaması için öngörülen süreler kısaltılacak. Raporunu süresinde vermeyen, görevini istismar eden ya da gerçeğe aykırı rapor veren bilirkişiler hakkındaki yaptırımlar caydırıcı hâle getirilecek. Meslek kurallarına aykırı davrananların bilirkişilik sertifikası iptal edilecek.

