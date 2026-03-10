İran basını Dışişleri Bakan Yardımcısı Gharibabadi'nin Çin, Rusya ve Fransa’nın ateşkes sağlanması amacıyla Tahran ile temas kurduğunu açıkladığını iddia etti. Bakan Arakçi ise, "Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var" açıklamasını yaptı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta gerilim tırmanırken, sahadaki barut kokusuna diplomatik bir umut ışığı eklendi. Harekatın başında operasyon süresi için "dört hafta"lık bir takvim öngören ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların her an bitebileceğini belirtti.

Washington’dan gelen bu mesajın ardından Tahran yönetiminden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

İRAN'DA ATEŞKES YAKIN MI?

İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanlığı, Çin, Rusya ve Fransa’nın ateşkes sağlanması amacıyla İran ile temas kurduğunu açıkladı.

Haberde Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi'nin, İran'ın savaşın sonunu belirleyeceğini ve ancak saldırıların tekrarlanmayacağından emin olunduğunda ateşkesi kabul edeceğini söylediği iddia edildi.

"AMERİKALILARLA ACI BİR DENEYİMİMİZ VAR"

Buna karşın, Amerikan basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD ile görüşmenin "artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü" belirtti. Arakçi, "Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var." ifadesini kullandı.

Bölgede İran'ın, petrol üretimini yavaşlatarak veya durdurarak, "(İran'a yönelik) saldırılarını durdurmak için ABD ve İsrail'i etkili bir şekilde zorlayabileceği" ihtimaline yönelik Arakçi, şunları söyledi:

"Bu bizim hatamız değil. Bu bizim planımız değil. Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler."

Petrol tankerlerinin "Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu" belirten Arakçi, "(Biz) Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" diyerek, ABD-İsrail saldırılarının hem İran için hem de uluslararası toplum için "sonuçlar doğurduğunu" söyledi.

"BİZ SORUMLU DEĞİLİZ"

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını "tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendiren Arakçi, buna karşı İran'ın "sadece kendini savunduğunu" belirtti.

Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz." şeklinde konuştu.

"SAVAŞIN SONUNU İRAN BELİRLEYECEK"

Savaşın cephesinde yeni haberler ve iddialar gelmeye devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

